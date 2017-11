Villingen-Schwenningen. Der Örtliche Hochschulrat der DHBW Villingen-Schwenningen habe mit Zustimmung des örtlichen Senats Ulrich Kotthaus zum neuen Rektor gewählt, teilt die Hochschule mit. Die Wahl bedürfe noch der Zustimmung der zentralen Hochschulgremien. Als Nachfolger von Jürgen ­Werner werde Kotthaus voraussichtlich zum 1. April sein Amt antreten. "Ich gratuliere Herrn Professor Kotthaus ganz herzlich zu seiner Wahl und freue mich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Studienakademie Villingen-Schwenningen mit ihm fortzusetzen. Durch seine langjährige Tätigkeit als Professor und Studiengangsleiter an der DHBW Villingen-Schwenningen gewinnen wir mit Herrn Kotthaus einen erfahrenen Kenner unserer Hochschule für das Amt des Rektors“, erklärte DHBW-Präsident Arnold van Zyl nach der Wahl. Der neu gewählte Rektor kommt aus den eigenen Reihen: Seit2002 ist Ulrich Kotthaus bereits an der DHBW am Standort Schwenningen als Professor und Leiter des Studiengangs BWL-International Business tätig. 2012 hat der studierte Physiker zusätzlich noch die Leitung des von ihm aufgebauten Studiengangs Technical Management übernommen. Dieser interdisziplinäre und an der DHBW einmalige Studiengang erfreut sich großer Nachfrage. Die offizielle Amtseinführung findet am 15. März statt.