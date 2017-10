Villingen-Schwenningen Uhrmacherschule bei Netzwerk-Treffen

Zuerst berichteten alle teilnehmenden Schulen über die aktuelle Ausbildungssituation, die Bewerberzahlen, die Zukunftsaussichten und über schulpolitische Unsicherheitsfaktoren. In Kopenhagen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, die berühmte astronomische Uhr des Dänischen Uhrmachers Jens Olsen zu besichtigen, welche aus 15 400 Einzelteilen besteht. Der für die Wartung zuständige Uhrmacher erläuterte alle Fragen zu diesem überaus komplexen Wunderwerk der Uhrmacherei. Als besonderer Gast des Treffens referierte der weltweit geachtete Uhrmacher Thomas Prescher über die Anforderungen, die heutzutage an einen guten Uhrmacher gestellt werden und wie man die Motivation und Begeisterung für den Beruf fördern kann. Hierzu bot er allen Schulen mit deren Uhrmacherklassen einen Besuch seines Ateliers in Biel in der Schweiz an.