Villingen-Schwenningen Uhrmacher stehen vor der Qual der Wahl

Anschließend ging es an die Wand- und Standuhren, jetzt an die Kleinuhren. Mit Blick auf die roten, kleinen Steine, erklären sie, das seien künstliche Rubine, die als Lagersteine sehr stabil seien. An dem Arbeitstisch von Dieter Kropf liegt eine zerlegte Kleinuhr. Einige Schräubchen sind sogar mit Brille fast unsichtbar. Bloß nicht ausatmen oder niesen, dann sind sie weg, denkt man hier. "Wenn diese winzigen Schrauben auf dem Boden landen, finden sie die nie wieder", schmunzelt der Klassenlehrer, während die Pressefrau die Luft anhält. Auf die Frage, was passiere, wenn bei dem Zusammenbauen ein Schräubchen übrig bleibe, schauen Schüler und Lehrer entsetzt: "Das dürfe nicht passieren, dann funktioniere die Uhr nicht", meinen sie milde.

In Deutschland würden sehr viele Uhrmacher fehlen, da deutschlandweit nur 200 Uhrmacher ausgebildet werden, erklärt Kropf. Es würde fast nur noch in der Feintechnikschule ausgebildet, fährt er fort. "Wenn hier die Uhrmacher die Schule verlassen, können sie sich ihren Arbeitsplatz aussuchen", betont er. Ob in einem Uhrengeschäft oder zum Beispiel in der Medizintechnik, Uhrmacher werden überall gesucht, unterstreicht Dieter Kropf.