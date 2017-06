Villingen-Schwenningen Uhrmacher bei Hanhart

Dort werden seit den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ununterbrochen mechanische Stoppuhren mit einer Fertigungstiefe von mehr als 90 Prozent produziert. Außerdem werden auch hochwertige Chronografen mit dem Hanhart-typischen roten Eindrückermechanismus und stoppuhrähnlichem Zifferblattdesign gefertigt. Geschäftsführer Simon Hall begrüßte die Schüler und Produktionsleiter Andreas Panitz führte durch das Unternehmen. Beide waren ehemalige Feintechnikschüler, die ihre Uhrmacherausbildung und den Meisterkurs an der Schule in Schwenningen absolviert hatten. Besonders beeindruckt waren die Schüler von den historisch anmutenden Maschinen und Betriebsmitteln zur Stoppuhrfertigung. Hier findet man noch immer kurvengesteuerte Drehmaschinen, Mehrspindel Karusellfräsmaschinen, Abwälzfräsmaschinen, Nietvorrichtingen, Rollierautomaten bis zu Rüttlern, die die kleinen Lagersteine aus synthetischem Rubin in einer bestimmten Lage ausrichten und der Einpressvorrichtung zuführen. Diese Maschinen arbeiten noch heute wirtschaftlich, weil, aufgrund des seit Jahrzehnten gleichbleibenden Produkts, die Maschinen abgeschrieben sind. Außerdem fallen kaum Rüstzeiten an, da für jeden Arbeitsschritt eine spezielle Maschine oder Vorrichtung zur Verfügung steht. Im Hanhart-Museum konnten die Schüler zum Schluss die ganze Produktgeschichte der Firma begutachten. Vor allem im Stoppuhrbereich gelangte Hanhart zu Weltruhm.