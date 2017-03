Villingen-Schwenningen UFO findet Anklang

An vier Stationen stellen Mitarbeiter ihre Aufgaben in den Bereichen Produktion, Vertrieb, Marketing und Controlling vor. "Die Jugendlichen bekommen so ein Gespür für die einzelnen Berufe", erklärt Wolf Dieter Bauer, der gerade eine Klasse durch den Parcours führt. Über 1000 Schüler haben sich für das Projekt angemeldet. An der Station Marketing lernen sie beispielsweise, wie man mit verschiedenen Werbemitteln den Wiedererkennungswert einer Marke beeinflussen kann.

Ihr Gespür hierfür können sie bei einem Spiel, bei dem Logos bekannter Marken richtig zugeordnet werden müssen, beweisen. "Das UFO kommt bei den Schülern immer sehr gut an", resümiert Stephan Wolgemuth vom Konstanzer Schulamt zufrieden. "Die starke Berufsorientierung und der hohe Praxisbezug machen die Messe aus."