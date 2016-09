Villingen-Schwenningen Ufer mit Meerblick und Wurstsalat

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Meeresblick auf das Sunthauser Meer von zwei Terassen aus" bietet Horst Klann. Seit zweieinhalb Jahren ist er Pächter des Campingplatzes im Bad Dürrheimer Ortsteil Sunthausen. An seinem Kiosk bietet Klann eine von ihm so betitelte "Notversorgung" der Camping- und Badegäste. Darunter versteht man Currywurst, Wurstsalat, Nuggets und Schnitzel mit Pommes. "400 Meter weiter gibt es ein sehr gutes Lokal in Sunthausen, die ›Lehre Post‹, dort kann man sehr gut essen", gibt Klann eine Empfehlung für die Gäste ab, die gehobenere Küche mögen.

Der See werde sehr gut frequentiert, zumal das Baden dort ja seit diesem Jahr nichts kostet. Nur für die Benutzung der sanitären Anlagen muss ein Euro entrichtet werden. "Zum Wochenende ist die beste Zeit, dann kommen die Leute, wenn die Sonne scheint", erzählt Klann.

Außer den Campingsplätzen bietet der Pächter am See noch etwas Besonderes: Übernachten im Fass "Die Leute sind ganz begeistert", hat er festgestellt. In den vier Meter langen und 2,20 Meter breiten hölzernen Schlaffässern können zwei Erwachsene und zwei Kinder am übernachten, Frühstück ist im Preis inbegriffen.