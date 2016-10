Villingen-Schwenningen Übung wird zum Publikumsmagnet

Da das Anwesen seit Jahrzehnten unbewohnt ist, ging die Feuerwehr erstmals bei einer Übung mit vollem Schlauch ins Haus hinein zum Herausholen der Personen. Perfekt klappte auch die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Tannheim bei der Versorgung der Opfer, wobei für das siebenköpfige sehr kompetente Team die Aufgabe überdimensioniert war.

Fünf Opfer zu versorgen, mit solchen vorgegebenen schwersten Verletzungen, damit wäre man im Ernstfall total überfordert, erklärte Bereitschaftsleiter Oliver ­Neugart bei der Übungsbesprechung. Nach der Übung war vor der Übung, denn nach den Aktiven führten Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz der Bevölkerung vor, was sie gelernt haben. Man könnte sie jetzt schon bei den Aktiven brauchen. Indes würden kleinere und damit leichtere Schläuche dem zehn- bis 13-jährigen Nachwuchs die Aufgabe erleichtern, bis sie auch körperlich mit schweren Geräten umgehen können, so Ralf Hoffmann. Denn wenn das Löschwasser mit sieben bar Druck in einen B-Schlauch hineinschießt und die Verriegelung geöffnet wird, haben zwei Kinder in diesem Alter Mühe, sich auf den Beinen zu halten.

Der Übungsablauf und Wissenswertes zur Feuerwehr in Tannheim wurde den Zuschauern von Ehrenkommandant Gerold Enzmann erläutert.

Was es eigentlich nur noch in Tannheim gibt und nach Aussagen aller Beteiligter auch beibehalten werden soll: Nach getaner Arbeit ist es Brauch, dass die Übenden mit Fahne und klingendem Spiel der Musikkapelle vom Übungsplatz zurück zum Feuerwehrhaus und anschließend wie in einem Umzug durch den Ort ziehen.