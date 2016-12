Villingen-Schwenningen Überraschung im Bus

Villingen-Schwenningen. Die Überraschung war geglückt: Fahrgäste, die am Nikolaustag in VS in einen Linienbus der Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen (VGVS) einstiegen, erhielten vom Busfahrer einen kleinen Schoko-Nikolaus. Mehr als 3000 Schüler und Fahrgäste konnten sich dieses Mal über das süße Geschenk freuen. Die Nikolaus-Aktion hat bei der VGVS Tradition: Schon seit einigen Jahren nimmt das Unternehmen mit all seinen Fahrern den Nikolaustag am 6. Dezember zum Anlass, um sich bei den Fahrgästen für das entgegen gebrachte Vertrauen zu bedanken.