Villingen-Schwenningen Überläufer berichtet über Nordkorea

Villingen-Schwenningen. Den Abend organisiert die Arbeitsgruppe VS der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Unter dem Titel "Schreckensregime Nordkorea – Blick in ein verschlossenes Land" berichtet der Überläufer, wie ein System "funktioniert", das mit der atomaren Bedrohung spielt, Christen verfolgt, Menschen aus geringsten Anlässen in Zwangsarbeit schickt, foltern und hinrichten lässt. Der Referent floh 2005 aus seiner Heimat und erhielt Asyl in Großbritannien. Er widmet sich dem Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat. Die Sprache ist Koreanisch mit Übersetzung durch die Vizepräsidentin der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, Soun-Kyoung Beck. Der Eintritt ist frei. Informationen erteilt Heinz Josef Ernst unter Telefon 07721/9168260