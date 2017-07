VS-Villingen. Am Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr, lädt der Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität zu einem etwa 1,5-stündigen, öffentlichen Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde in die Wirtschaft zum Schlachthof in Villingen ein. Unter dem Motto "Erkenne die Hilferufe deines Körpers und bring ihn wieder in Balance" wird erörtert, wie sich Stoffwechsel-Blockaden und das Thema Übersäuerung des Organismus auf die Lebensqualität auswirken können. Anmeldung unter Telefon 0176/41 76 31 22.