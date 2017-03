Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis lädt am Donnerstag, 16. März, zum Seminar "Tiergerechte Kälber- und Jungviehhaltung" mit Exkursion ein, bei dem ein spezielles Augenmerk auf die Haltung der Rindernachzucht gelegt wird. Beginn ist um 9.30 Uhr im Landgasthof Kranz in Hüfingen-Behla. Veranstaltungsende ist zirka um 16.30 Uhr. Am Nachmittag werden zwei Projekte besichtigt. Anmeldung bis Montag, 13. März unter Telefon 07721/91 35 300 oder E-Mail: m.ziegler@lrasbk.de.