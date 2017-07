Villingen-Schwenningen Über Steigerung der Reichweite erfreut

Darüber freut sich Geschäftsführerin Gwendolin Gundlach: "Unser Team hat in den letzten Monaten Höchstleistung gezeigt. Ob bei der Mega90er-Party in der Helios-Arena, auf der Südwest-Messe mit unserem Photobus, bei der Suche nach der Schwarzwald-Baar-Center-Queen oder bei Übertragungen aus sechs Fasnachts-Hochburgen. Unsere verschiedenen Programm- und Marketingaktionen zeigen großen Erfolg." Reichweitenstärkster Wochentag ist der Samstag, hier erreicht der Sender 36 000 Hörer pro Stunde – ein Plus von 100 Prozent.

Auch Programmleiter Raphael Roth freut sich: "Wir sind nun endlich dort angekommen, wo wir hinwollten, nämlich als der Sender in der Region! Wir sind der Dreh- und Angelpunkt für regionale Nachrichten; Themen mit Gesprächswert; emotionale Eishockey-Erlebnisse mit den Schwenninger Wild Wings und natürlich einem Musikmix, den so kein anderer Sender zwischen Sulz und Blumberg, Triberg und Tuttlingen zu bieten hat."

In Kürze soll nach Senderangaben das Sendegebiet um eine weitere Frequenz in Tuttlingen erweitert werden. In der veröffentlichten Media Analyse werden mithilfe von Telefoninterviews die Hörerzahlen in Deutschland ermittelt und repräsentativ hochgerechnet.