Villingen-Schwenningen Über Notweg geht es in den Friedengrund

VS-Villingen. Aufgrund von Arbeiten an der Baustelle am Friedrichspark und der damit einhergehenden fehlenden Weiterführung der Wegeverbindung auf der südlichen Straßenseite zur Vöhrenbacher Straße hätte die Ampel an dieser Stelle aus sicherheits- und verkehrsrechtlicher Sicht wegfallen müssen, teilt die Stadt mit. "Eine fußläufige Verbindung zum Frieden­grund wäre somit nicht mehr möglich gewesen. Deshalb hat sich die Stadt in Abstimmung mit dem Bauherren darauf verständigt, einen Notweg südlich parallel verlaufend zur Vöhrenbacher Straße einzurichten, damit Anwohner und Fußgänger weiterhin in Richtung Friedengrund gelangen können", heißt es weiter. Laut des Bauherren müsse der Notweg für etwa drei Wochen bestehen bleiben, danach werde der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Zur besseren Erkennbarkeit für den Fußgängerverkehr werde, so die Stadt, der provisorische Weg mit Leitelementen beziehungsweise mit einer Beleuchtung versehen. Auch eine noch vorhandene Engstelle werde beseitigt.