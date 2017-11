Villingen-Schwenningen Über Nacht zum Vorbild geworden

VS-Villingen. Haben Glück und Erfolg etwas mit Körpergewicht pder Hautfarbe zu tun? Nein, findet die mollige Tracy in "Hairspray" – und verfolgt nicht nur ihren Traum vom TV-Auftritt, sondern setzt sich auch für die Gleichberechtigung Schwarzer ein. Am Mittwoch, 22. November, 20 Uhr, kommt das quitschbunte Musical ins Theater am Ring.