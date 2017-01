Villingen-Schwenningen Über Medienproduktionen und Drohnenflüge

Am Samstag referiert Andreas Scheucher , der bereits in der Jury des Medienfestivals mitgewirkt hat, zur Dramaturgie und Gestaltung von Einzelbild und Video in AV-Produktionen, während Rudolf Eyberg über den optimalen Workflow mit der 4K-Auflösung.

Ein klassischer Fotoworkshop für engagierte Fotografen und fotografische Einsteiger zum Thema Reisefotografie bietet Rainer Harscher . Der Profi will zeigen, wie jeder mit wenigen Tricks und einer Hand voll Besonnenheit wirkungsvolle Bilder auf Reisen machen kann. Auf das Thema "Faszination Filterfotografie" geht Olav Brehmer in seinem Workshop ein – inbegriffen ist hier auch ein Praxisteil im Freien.

Im Bereich der Fotografie werden auch rechtliche Fragen immer wichtiger. Umso passender ist es, dass Fachanwältin Inge Rötlich über das Thema Urheberrechte für Fotografen referiert. Sie klärt auf, was beim Fotografieren von Personen, Gebäuden und Bauwerken zu beachten ist und was man veröffentlichen darf.

Einblicke in die moderne Medienproduktion mit Wings Platinum 5 gibt darüber hinaus auch Christian Horn , mit der Nachfolge der 4K-Auflösung und mit der Zukunft der AV beschäftigen sich Rudi Hradil und Christoph Hilger . Die große Begeisterung für das Drohnenfliegen – dank der eingebauten Luftaufnahmen und den daraus resultierenden eindrucksvollen Luftaufnahmen – thematisiert Profifotograf Jens Hagen . Er gibt Tipps zum Fotografieren und Filmen sowie dem Fliegen und dem gesetzlichen Rahmen.

Den Schlusspunkt setzt einer der bekanntesten Naturfotografen Deutschlands: Norbert Rosing zeigt in seinem Vortrag eine neue fotografische Seite von sich und beeindruckt mit Naturschönheiten in Schwarzweiß. Sein Arbeitsgerät ist hierbei die Leica M Monochrom.

Das internationale Medienfestival findet vom 10. bis zum 12. März in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Im Mittelpunkt stehen die Showblocks mit eingereichten Medienproduktionen, die dem Publikum auf einer 18 mal 6,25 Meter großen Leinwand präsentiert werden. Zusätzlich gibt es die Medien-Specials "100% VS", "Sehnsucht Afrika" und "Ohne Geld ans Ende der Welt." Angeboten werden am Freitag und Samstag darüber hinaus 13 Workshops und Seminare , im Foyer wird es zudem eine 4K-Fotoausstellung sowie Infopoints von namhaften Medienfirmen geben. Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.medienfestival.net.