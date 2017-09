Villingen-Schwenningen Über Leben und Leid im Hochschwarzwald

Mehrstimmig singen die "Wilden Wälder" mit Gitarren, Percussion, Glockenspiel und Melodika über Leben und Leid im Hochschwarzwald, über Schräges und Schrullen der eigentümlichen Bewohner – und das mit viel Humor und Wahrheit.

Am Montag, 2. Oktober, 20 Uhr, im Clubhaus beim Sportplatz in Schönwald wird viel Bekanntes den Weg auf die Bühne finden und zum Mitsingen einladen, unter anderem die Klassiker "Sellerie" und "The singing Travel Guide" von der aktuellen CD "Stau lau". Die unersetzbare Melcher-Mechthild wird ebenso mit von der Partie sein wie ein Kontrabass, der aufgrund seiner"Körpergröße" als inoffizielles fünftes Gruppenmitglied gehandelt wird.

Karten gibt es im Vorverkauf im Clubhaus auf dem Sportplatz und beim Edeka-Markt Winterhalter in Schönwald und kosten zehn Euro.