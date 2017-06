VS-Schwenningen. Der Schwarzwaldverein Schwenningen wandert am Mittwoch, 28. Juni, von St. Georgen nach Triberg, unter anderem auf der "Langen Gasse" und weiter über Nußbach nach Triberg, Wanderzeit etwa drei Stunden über zehn Kilometer. Kleines Rucksackvesper und Getränke sollten mitgebracht werden, feste Schuhe und Stöcke werden empfohlen. Gäste sind willkommen. Der Fahrpreis beträgt 7,50 Euro, plus für Nichtmitglieder drei Euro Unkostenbeitrag. Schlusseinkehr ist in Schwenningen geplant. Treffpunkt um 11.15 Uhr am Schwenninger Bahnhof. Anmeldung bis Dienstag, 27. Juni, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/17 41.