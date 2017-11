Villingen-Schwenningen. Einen Vortrag "Hygiene im Barock" bietet die Senioren-VHS am Freitag, 24. November, 15 Uhr, im VHS-Gebäude, Metzgergasse 8, in Schwenningen, an. Referent ist Klaus Herzer. "Dick und ungewaschen" – unter diesem Titel fand Anfang des Jahres eine Ausstellung in Mannheim statt, die den menschlichen Körper im Zeitalter des Barocks ins Blickfeld stellte. Im Vortrag wird auf die Bilder und Exponate in der Ausstellung Bezug genommen und Einzelheiten erläutert.