VS-Villingen. Martin Kienzler, Mitglied des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, wird am Donnerstag, 12. Oktober, im Rahmen des Sektionsabends einen Bildvortrag halten. Es gibt Eindrücke von zwei sehr unterschiedlichen Expeditionen: Mit der Besteigung des Aconcagua, mit 6962 Meter Höhe der höchste Berg Südamerikas, und des Pik Lenin mit 7135 Meter in Tadschikistan sind sehr eindrucksvolle Bilder zu bewundern. Der kostenlose Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Kleinen Saal des Münsterzentrums in der Kanzleigasse in Villingen.