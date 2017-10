VS-Villingen. Zu einem Informationsabend zum Thema "Rückkehr nach Afghanistan" laden die Evangelische Erwachsenenbildung und der Arbeitskreis Pro Asyl Villingen ein. Am Montag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, referiert dazu im Martin-Luther-Haus, Wehrstraße 4, die Afghanistan-Expertin Friederike Stahlmann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Sie hat in Afghanistan gelebt und geforscht und arbeitet unter anderem als Gutachterin für deutsche und britische Gerichte. Sie wird die Frage beantworten, was Rückkehrer in Afghanistan erwartet, welche Schicksale für sie realistisch sind und ob sie Chancen auf eine sichere Existenz haben. Anschließend informiert der Villinger Rechtsanwalt Ullrich Hahn über die rechtliche Situation bei Abschiebungen nach Afghanistan.