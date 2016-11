Villingen-Schwenningen Über die Freiheit in Männerkleidern

VS-Villingen. Das Schauspiel "Die Päpstin" ist am Freitag, 11. November, ab 20 Uhr in der Dramatisierung von Susanne F. Wolf im Theater am Ring in Villingen zu erleben. Es spielt das Ensemble "theaterlust" aus München. "Gott hat uns den Verstand geschenkt. Warum sollten wir ihn nicht nutzen? Gott hat uns ein Herz gegeben. Warum sollten wir nicht lieben?"