Villingen-Schwenningen Über den Teich im Auftrag der Bildung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Reise führte die beiden Professoren, die am Standort Schwenningen unterrichten, an drei Partnerhochschulen der HFU. Dort nahmen sie unter anderem an zwei "Study Abroad Fairs" teil, um die amerikanischen Studierenden über die Möglichkeiten, für ein Semester an die HFU zu kommen, zu informieren.

Erste Anlaufstelle war die Western Carolina University (WCU), mit der die HFU erst in diesem Jahr eine hochschulweite Partnerschaft eingegangen ist. Dementsprechend groß war bei der Study Abroad Fair das Interesse am HFU-Stand, an dem die beiden HFU-Vertreter von vier HFU-Studierenden unterstützt wurden, die derzeit ein Semester an der WCU verbringen. "Dort haben wir gezielt Werbung für Fistas gemacht", so Ulrike Fasol. Die Abkürzung steht für "Furtwangen International Study & Teaching Abroad Semester" und ist ein Projekt im Rahmen des Baden-Württemberg-Stipendiums für Studierende BWS plus, einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Es ist ein breit gefächertes Programm an englischsprachigen Lehrveranstaltungen und Exkursionen, das stets im Sommersemester am Campus Schwenningen für Gaststudierende angeboten wird.

Für Rüdiger Kukral stand die School of Engineering im Vordergrund mit ihrem Interesse an einer Vollmitgliedschaft im Fips-Netzwerk. Fips oder ausgeschrieben "Furtwangen Internship Placement Service" bezeichnet ein Kooperationsmodell, in dem bezahlte Praktika in deutschen Firmen vermittelt werden – im 1:1-Tausch gegen kostenfreie Studienplätze im Ausland. "Mit der WCU ist Fips nun auch in den Südstaaten der USA vertreten", freut sich Kukral. Sie sei nicht zuletzt im Interesse einiger Firmen aus der Region, die in den Südstaaten Niederlassungen haben oder gerade aufbauen.