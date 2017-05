VS-Schwenningen. Der Schwäbische Albverein lädt am Pfingsmontag, 5. Juni, zu einer Genußwanderung ein Mit dem Bus gehtes nach Altenburg. Von dort geht’s entlang des historischen Keltenwalls durchs schweizerische Nohl hinunter zum Rheinfall. Dann wird das Schloss Laufen besichtigt. Ein Uferpfad führt ein Stück am Rhein entlang, später wird die Nohl-Brücke überquert. Eine Gruppe läuft etwa drei Stunden, die zweite Gruppe etwa viereinhalb Stunden. Die Busabfahrt ist um 9 Uhr in Bad Dürrheim am Adlerplatz, um 9.10 Uhr in Schwenningen mit den bekannten Haltestellen und 9.30 in Villingen am Busbahnhof. Schlußeinkehr ist im Gasthaus Kranz in Behla. Der Fahrpreis beträgt 16 Euro. Wanderstöcke sollten mitgenommen werden. Anmeldungen sind bei der Touristinfo im Bahnhof Schwenningen oder unter Telefon 07720/82 12 09 ab heute bis spätestens Freitag, 2. Juni, möglich.