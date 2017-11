Villingen-Schwenningen Über Bücher lebhaft diskutieren

VS-Schwenningen. Bei der Veranstaltung "Bücher im Gespräch" am Freitag, 10. November, 20 Uhr, präsentieren vier Literaturkenner und -liebhaber ihre aktuelle Lektüre und stellen sie zur Diskussion – auch dem Publikum. In der Runde sitzen Wolfgang Kaiser, Michael Nopper, Frank Banse und Lucy Lachenmaier, die in bewährter Weise auch moderieren wird. Der Reigen der Buchtitel reicht von New York über Bonn und Leningrad bis ins ferne China.