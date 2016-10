VS-Villingen. Im vierten Teil der Schwarzwälder Bräuche-Reihe lädt Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig-Schicht am Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, zu einem volkskundlichen Herbstspaziergang durch das Franziskanermuseum ein. Im Herbst stehen im Schwarzwald Bräuche rund um die eingefahrene Ernte, den Viehabtrieb, Kirchweih und St. Martin im Mittelpunkt des gemeinschaftlichen Lebens. Überdies hat "Halloween" seinen festen Platz im heutigen Kalender. Bräuche unterliegen einem steten Wandel, und so geht es auch in dieser Führung um die Angleichung des Erntedankfestes an zeitliche, örtliche und soziale Gegebenheiten.