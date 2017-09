Villingen-Schwenningen Über Arthrose und Fettverbrennung

Munsonius gibt Tipps zum Thema "Die F-AS-T Formel, was erfolgreiche Sportler anders machen". Referenten der Forschungsgruppe Feil aus Tübingen zählen zu den führenden Gesundheitsexperten und Nährstoffspezialisten Deutschlands. Zahlreiche Nationalmannschaften, Bundesligavereine und Profisportler vertrauen auf die erfolgreiche F-AS-T Formel von Feil. Der Vortrag ist an Freizeit- und ambitionierte Sportler gerichtet sowie an alle, die mit Freude ein paar K ilos abnehmen wollen. Als zentralen Punkt im Vortrag zeigt Munsonius auf, wie es gelingt, die Fettverbrennung zu verbessern.