Villingen-Schwenningen Über Architektur in Weststadt von Villingen

VS-Villingen. "Architektur schafft Lebensqualität" unter diesem Motto steht der diesjährige bundesweite Tag der Architektur am Samstag, 24. Juni. Die Architektenkammergruppe des Schwarzwald-Baar-Kreises lädt hierzu alle interessierten Bürger zu einem Spaziergang unter der Führung des Architekten Joachim Müller durch die im Wandel begriffene Weststadt von Villingen ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am St. Konradskindergarten in der Vöhrenbacher Straße 38/1.

Nach Besichtigung der Kindertagesstätte, welche durch das ortsansässige Achitekturbüro Maier + Broghammer realisiert wurde, werden die Planungen des Heilig-Geist-Spitals zu Umbau und Neubau durch den Spitalfond der Stadt Villingen-Schwenningen in der Schertlestraße vorgestellt, teilt die Architektenkammer mit.

Über die Konversionsgebiete der ehemaligen französischen Kasernen Welvert, Lyautey und Mangin werden die unterschiedlichen Herangehensweisen und Nutzungskonzepte der Areale diskutiert. Während das Gebiet Welvert nun weitestgehend mit Wohnhäusern neu bebaut wurde, wird für die Kaserne Lyautey derzeit ein neuer Eigentümer gesucht, der Wohnen und Arbeit im denkmalgeschützten Bestand und Neubau verbindet, heißt es in der Mitteilung weiter.