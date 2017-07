Villingen-Schwenningen Über 3,6 Millionen Euro vom Land

Im Schwarzwald-Baar-Kreis arbeitet man derzeit an einer Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, die Ende 2019 umgesetzt werden soll. Verbunden ist damit eine sukzessive Veränderung der Verkehrsleistungen. Und sofern der Kreistag den Überlegungen der Verwaltung zum Nahverkehrsplan zustimmt, werden sich Verkehrsleistung oder möglicherweise auch Konzessionsinhaberschaften verändern.

Die Verwaltung strebt an, die Busunternehmer nicht auch noch durch erhebliche Veränderungen der Finanzierungsgrundlage zum 1. Januar 2018 zu belasten. Zur Verteilung der Mittel soll eine Arbeitsgruppe des Verkehrsverbandes Schwarzwald-Baar einen rechtlich zulässigen Berechnungsmodus entwickeln und damit Erfahrungen sammeln. "Es geht dabei um viel Geld" und darum, in Ruhe neue Verteilungsmechanismen zu erarbeiten, so Landrat Sven Hinterseh.

Im Zweifelsfall könne man es aber auch nicht allen recht machen. Der Fachausschuss stimmte dem grundsätzlichen Vorschlag der Verwaltung zu, die Ausgleichsmittel zunächst in der bisherigen Höhe an die Busunternehmen auszuzahlen.