Villingen-Schwenningen Twirlerinnen stellen ihre Sportart vor

Die Sportlerinnen bereicherten das Programn durch gelungene Auftritte und stellten den Twirling-Sport vor. So wurden die Besucher darüber informiert, dass diese Sportart Elemente aus Tanz, Ballett und Turnen vereint. Hinzu kommt ein Handgerät: ein armlanger Metallstab mit Gummikappen an den Enden.

Genau mit diesem Stab tanzen die Twirler eine einstudierte Choreographie auf Musik – allein, zu zweit oder in der Gruppe. Der Stab, genannt Baton, muss dabei immer in Bewegung gehalten, hochgeworfen oder am Körper gerollt werden. Je nach Disziplin steht der tänzerische Anteil, die Akrobatik oder die Stabtechnik im Vordergrund.

Diese demonstrierten die jungen Niedereschacher Twirlerinnen, verbunden mit den entsprechenden Erläuterungen in beeindruckender Weise. Höhepunkt war dabei der Auftritt des an der WM 2016 in Schweden erfolgreichen Niedereschacher Duos Sophia Sauter und Nele Epperlein.