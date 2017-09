Villingen-Schwenningen Tut er’s oder tut er’s nicht?

"Im Großen und Ganzen macht er eine gute Arbeit, er hat in dieser Stadt einiges bewegt", meint dieser nämlich und weiß: "Man muss da schon ein Stück weit leidensfähig sein, diesen Job in dieser Stadt zu machen". Und wenn er auf die größte Aufgabe im Moment blickt, die Entwicklung des Mangin-Areals, wo die Verwaltung zusammengeführt werden soll, "dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das noch zu Ende machen will".

Dass das Stadtoberhaupt noch nicht Farbe bekannt hat, deuten viele als sicheres Zeichen dafür, dass er 2018 seinen Hut zum dritten Mal in den Ring wirft – andernfalls erwiese er seiner Partei schließlich einen Bärendienst.

"Ich rechne mit einer Entscheidung bei der Neujahrsansprache", sagt Klaus Martin, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes und glaubt, dass Kubon wieder antritt. Nach den Bundestagswahlen will die CDU intern beraten, "wie wir vorgehen". Bei den beiden zurückliegenden Wahlen schickte die CDU jeweils Gegenbewerber ins Rennen: 2002 Wolfgang Stein – ein sensationeller Wahlausgang zu Kubons Gunsten, nachdem Stein im ersten Wahlgang mit 48,3 Prozent eigentlich überlegen gewesen ist (Kubon: 42,5 Prozent) – und 2010 Siegfried Lorek, der mit 33 Prozent auf Anhieb unterlag ­(Kubon: 54,7 Prozent).

Wen auch immer die CDU als Gegenkandidaten am Ende aus dem Hut zaubert, ob die Freien Wähler auch 2018 wieder an ihrer Seite sind, ist noch unklar: "Wir werden uns zu dem Thema noch beraten", sagt Andreas Flöß auf Nachfrage. Dass Kubon noch schweigt, sei legitim und er werte das weder als Zeichen für noch gegen eine erneute Kandidatur. "Wenn die CDU wieder einen Kandidaten bringt, weiß ich nicht, ob die Freien Wähler oder Teile davon sich wieder anhängen", meint er. Eher unwahr­scheinlich sei es, dass ein eigener Kandidat präsentiert ­werde.

Joachim von Mirbach, der bekanntlich nicht nur von den Grünen ist, sondern sich mit Kubon auch außerordentlich grün ist, sieht dafür überhaupt keine Notwendigkeit. "Aus meiner Sicht hat Kubon hier sehr viel geleistet", sagt er und verweist auf die Reduzierung der Schulden auf unter 50 Prozent seit Kubons Amtsantritt, die Bewältigung der Finanzkrise 2008 oder die Verwaltungszusammenführung. Er habe keinerlei Zweifel, "die Arbeit des Herrn Kubon als gut zu bewerten".

Weniger euphorisch ist Frank Bonath (FDP). "Es wäre nicht schlecht, wenn es nächstes Jahr jemand Neues machen würde", sagt er. Die Demokratie lebe ja auch von solch einem Wechsel. Ob Kubon es nochmal macht oder nicht sei auf jeden Fall Thema – "wir sind gespannt", sagt Bonath und spricht damit vielen aus dem Herzen.