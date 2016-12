Villingen-Schwenningen Turngala begeistert hunderte Zuschauer

Sängerin und Musicaldarstellerin Nadine Stockmann eröffnete die Schau. Die Weltklasse-Kontorsion Alena Ershova ließ mit ihrer Show "Körperbeherrschung ohne Grenzen" bei den Zuschauern den Atem stocken. Ihre schwerelose Ästhetik gepaart mit turnerischer Perfektion begeisterte die vielen Sportbegeisterten.

An dem bewegungsreichen, bunten Abend gab auch jede Menge zum Lachen fürs Publikum. Einer der Höhepunkte des Abends war Dergin Tokmak, der seine artistischen Künste auf Krücken aufführte. Der 42-Jährige, der im Alter von acht Monaten an Kinderlähmung erkrankte und seither sein Leben auf Krücken meistern muss, zählt zu den weltbesten Breakdancern.

Das Publikum zeigte sich begeistert von dem Artisten, aber vor allem imponierte seine Ausstrahlung, sein unbändiger Wille und seine Einstellung, trotz seiner Krankheit so erfolgreich Sport zu betreiben. Mehr über die Turngala in der Deutenberg-Sporthalle lesen Sie in der morgigen Ausgabe.