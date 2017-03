Villingen-Schwenningen TÜV überprüft Spielplatz

Vollends fertiggestellt ist der Umbau des ehemaligen Schlachthauses in Räume für die Feuerwehr. Im Verlauf der sich über mehrere Monate hinziehenden Umbauaktion wurden von den Angehörigen der Feuerwehr auch Eigenleistungen erbracht. Von den Männern sei bereits begonnen worden, die bisher in der Fahrzeughalle befindenden Spinde in die neuen Räume umzulagern, hieß es. Die Wand, an der bisher die Spinde mit der Einsatzkleidung standen, soll noch gestrichen werden. Die Räume sollen offiziell im Rahmen einer Einweihungsfeier am Samstag, 25. März, 16 Uhr, ihrer Bestimmung übergeben werden.