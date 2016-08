Villingen-Schwenningen Türkei-Konflikt: Kundgebung in Schwenningen

Villingen-Schwenningen. Anlass der Kundgebung sei "das Bombenattentat auf die Hochzeitsfeier eines kurdischen HDP-Abgeordneten am vergangenen Samstag, bei dem 54 Menschen, unter ihnen viele Kinder, ermordet wurden und dem nun der Einmarsch des türkischen Militärs nach Syrien folgte". "Gedenken wir am Samstag den Opfern des jüngsten Anschlags in der Türkei und zeigen uns solidarisch mit den demokratischen und fortschrittlichen Kräften vor Ort", heißt es weiter.