Villingen-Schwenningen "Tsching Päng" auf die Rentnerbänd

VS-Villingen. "Was für ein Glück", sagt Chefin Heidi Popko mit Blick auf all die Jahre, in denen sie gemeinsam umhergezogen sind und viel erlebt haben. Diese Freude prägt die Auftritte im Jubiläumsjahr. Die lautstarke Truppe schmückt sich nicht nur mit grünen Accessoires, sondern hat auch passende "Pappe­deckelostecknadelblümle" im Gepäck, wie die Bandleaderin mit einem Schmunzeln erzählt: ein grünes Kleeblatt mit einer Karikatur vom Uwe Waldvogel zum Anstecken. Die Abzeichen verteilt die Gruppe bei den Auftritten, im Anschluss geht ein Zylinder herum, um Geld für die ProKids-Stiftung zu bekommen. "Uns geht es gut, deshalb soll es auch den Kindern in Villingen-Schwenningen gut gehen", gibt sie die Devise vor. Und die Stiftung sei mit ihren Projekten wie dem warmen Schulessen, der Teenie-Mütter-WG oder der Babyklappe genau die richtige Organisation für dieses Anliegen.

Ihre "Pappedeckelosteck­nadelblümle" bringt die Rentnerbänd zum ersten Mal beim Zähringer Narrentreffen am Samstag, 28. Januar, und Sonntag, 29. Januar, unters Volk. Bei der Kneipenfasnet nach dem Nachtumzug ist sie unterwegs. "Traditionell geht es im Martin-Luther-Haus los, dann klappern wir die Stüble ab und schauen, wo wir willkommen sind", erzählt Heidi Popko. Natürlich spielen die Jubilare in diesem Jahr auch ein Geburtstagslied. Nach einem Probenwochenende im November haben sich die Musiker ab Dreikönig drei Mal zum Einstudieren der Stücke getroffen, "dann muss es sitzen". Aber die Musik lebe ohnehin von den Auftritten und dem Spaß, der in den Stüble aufkomme. Und die Band sei ein eingespieltes Team, nicht nur musikalisch.

"Wir sind zusammen aufgewachsen, haben viele Paare und Geschwister in der Band, sind einfach eine große Familie", beschreibt die Chefin den Zusammenhalt. Sieben Gründungsmitglieder sind bis heute mit von der Partie. Noch gut ist Heidi Popko jener Fasnetsunntig im Gedächtnis, an dem sie als 14-Jährige mit einigen Gleichgesinnten vom Spielmannszug der Glonkis noch Musik machen wollte und die Glonkis sie abends nicht mehr im blau-weißen Hemd losziehen lassen wollten. "Also haben wir zuhause einen Anzug vom Opa geholt und uns wieder getroffen", schildert sie die Anfänge. "Alle meinten, wir sehen aus wie die Rentner, so hatten wir unseren Name weg." Schon zwei Jahre später übernahm Heidi Pokpo das Zepter. "Da musste die Band auf ihre 16-jährige Chefin aufpassen", stellt sie lachend fest.