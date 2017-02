Villingen-Schwenningen Trump darf freilich nicht fehlen

Wie gewohnt nimmt er kein Blatt vor den Mund. Seine Themen sind so bunt wie das Leben. Natürlich durfte der neue US-Präsident Donald Trump nicht fehlen, der als weißer Immobilienverkäufer eine schwarze Familie aus dem Weißen Haus jagt.

Sonntag führte ein urschwäbisches Gespräch zwischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und EU-Kommissar Günther Oettinger, bei dem die Zuschauer Tränen lachten. Es gab Einlagen über den Brexit und die Engländer, "die wir unbedingt brauchen, weil wir sonst das gute englische Essen vermissen".

Er sprach über die Flüchtlinge, da jeder ein Flüchtling ist, auch ein Steuerflüchtling. Er besprach den grünen Punkt und den gelben Sack. Gezählt hat Sonntag 13 verschiedene Säcke, die in sieben Tagen zu 13 Terminen zu versorgen sind. Er empfahl als Dauerlektüre den Abfallkalender.

Komisches gab es aus der eher rauen Welt so mancher Ehepaare. Die Frau, die ihren 25-jährigen Hochzeitstag feiern will, der Mann will aber in fünf Jahren den 30-jährigen Krieg begehen.

Sonntag wirkt durch Wortwitze, durch schnell aufeinander folgende Gags, und zum Abschluss gab er dem begeistert klatschenden Publikum die Schwabional-Hymne "So senn mir" zum Besten, wo er sich selbst auf seiner Spezialgeige begleitete und beschloss, dass dieses Programm nun in die Mottenkiste kommt.

