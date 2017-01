Villingen-Schwenningen Trump, Brexit und Wahlen könnten Stimmung trüben

Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Zwar sind die meisten Unternehmen in diesem Jahr noch vorsichtig optimistisch. Doch sollte Trump seine Drohungen von Importzöllen gegen deutsche Exporteure wahrmachen, würde sich das Bild rasch eintrüben", erklärt Ralph Wurster, Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau.

Schließlich, so Wurster, "sind die USA der größte Exportmarkt unserer Unternehmen. Die deutschen Ausfuhren in die USA legten in den vergangenen sechs Jahren um 73 Prozent zu. 1,6 Millionen Arbeitsplätze hängen am US-Geschäft." Viele Unternehmen hätten, so Wurster, nach der US-Wahl gesagt, sie wollten erst mal abwarten, ob Trump seine Versprechen wahr mache. "Jetzt ist allerdings der ein oder andere überrascht, wie schnell Trump das realisiert, was er vorher gesagt hat." Allerdings, so meint Wurster, müsse man dem amerikanischen Präsidenten klar machen, "dass Welthandel kein Nullsummenspiel ist, bei dem der eine gewinnt und der andere verliert. Wenn wir zusammenarbeiten, gewinnen alle." Selbstverständlich würden deutsche Zulieferer weniger verdienen, wenn der Export mit Zöllen belegt werde. Aber auch für die amerikanischen Hersteller wäre das ein Verlustgeschäft, wenn sie das einzigartige Teil aus Deutschland teurer einkaufen müssten.

Insofern, so meint Wurster, müsse man überlegen, was "America first" dann bedeute. Der US-Administration müsse verdeutlicht werden, wie stark Exporte auch Jobs in den USA sicherten. "Schließlich werden Güter und Dienstleistungen heute global vernetzt produziert und immer weniger nur noch ausschließlich in einem Land".