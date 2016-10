Villingen-Schwenningen Trotz Strafe: Kronzeuge darf sich freuen

Ausführlich hatten am dritten Verhandlungstag Beamte des Landeskriminalamtes dargelegt, wie gefährlich eine solche sei. Der "Tötungsvorsatz" liege also klar auf der Hand bei einer Handgranate, so Gerlach in seinem Plädoyer. Richter Hornstein stimmte dem zu – da half es auch nichts, dass einige der Angeklagten nun plötzlich umschwenkten: Hatten sie zuvor ausgesagt von einer scharfen Waffe ausgegangen zu sein, wollten sie nun plötzlich gewusst haben, dass die Handgranate gar keinen Zünder gehabt habe. Aussagen, welchen das Gericht am Ende schlichtweg keinen Glauben schenkte.

Auch mit der Glaubhaftigkeit der Aussagen eines Mannes hatten die Ermittler, Anwälte und der Richter rund um den Handgranatenwurf ihre liebe Mühe: Ausgerechnet der Kronzeuge, Nick F., hatte seine Aussagen immer wieder geändert und neue Versionen aufgetischt. So euphorisch wie sein Verteidiger Tomislav Duzel wollte es zwar keiner sonst formulieren – dieser sagte nämlich über F.: "Sein Beitrag hier war überragend" – dennoch war ihm auch die Dankbarkeit von Staatsanwalt Gerlach gewiss. Er räumte ein, ohne Nick F.’s Aussagen, wäre man bei den Ermittlungen niemals so schnell zum Ziel gekommen.

F. darf sich freuen

F. also durfte sich gestern über die Kronzeugenregelung freuen: Er bekam ein mildes, nämlich zur Bewährung ausgesetztes Urteil von einem Jahr und sechs Monaten und muss außerdem 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Nur noch ein einziger anderer Angeklagter hat vom Gericht die Möglichkeit bekommen, sich für die Zukunft zu bewähren anstatt gleich ins Gefängnis zu müssen: Alexander T., der Mitläufer, der letztlich aber ausgestiegen ist und deshalb nicht nur in den Augen seines Verteidigers, Anwalt Hartung Schreiber, "das kleinste Rädchen" unter den sechs Angeklagten im Handgranaten-Prozess war.

Dieser war aber erst der erste Streich – auf Villingen-Schwenningen rollt nämlich noch eine ganze Reihe weiterer Prozesse zu, die mit dem Handgranaten-Anschlag zu tun haben. Einer davon ist das Verfahren Rubel, in dem es auch darum gehen wird, wie die Sicherheitsfirma von zwei der nun Verurteilten und einem weiteren Security-Mann schon im Sommer an der Flüchtlingsunterkunft in Villingen tätig sein konnte, obwohl sie doch erst im November vom Gewerbeamt Villingen-Schwenningen zugelassen worden war. Auch Sozialversicherungsbeträge, so Staatsanwalt Gerlach gestern, seien von dem Security-Unternehmen "einfach nicht bezahlt" worden.

Und dann ist da noch der Prozess gegen drei Männer aus Schwenningen, die nun wegen des Verkaufs beziehungsweise der Weitergabe der Handgranate von Villingen-Schwenningen vor dem hiesigen Schöffengericht angeklagt worden sind.