Villingen-Schwenningen Trotz Schweigepflicht: reden hilft

Was ihn angesichts vieler Schicksale motiviere, sei sein Ziel, stets Hoffnung zu vermitteln. "Es lohnt sich immer, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen", sagt Hummel. In Burgstetten bei Backnang wurde er geboren und studierte nach besagter Zivildienstzeit Sozialpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg.

1975 begann dort auch seine berufliche Laufbahn. Das erste Projekt war der Aufbau einer Jugendberatungsstelle, es folgten Streetwork, Kooperationen mit Schulen und die Leitung von Wohngemeinschaften für Jugendliche. 1985 bewarb er sich erfolgreich nach Schwenningen und pendelte – inzwischen Familienvater – zwei Jahre lang zwischen dem Breisgau und der Baar.

Heute wohnen die Hummels in Niedereschach. Seine Freizeit nutzt Reinhold Hummel am liebsten auf dem ­Segelboot oder im Kajak, liebt seinen Garten und das Zusammensein mit vielen Freunden. In seinem Beruf gebe es viel Schatten, aber auch Licht, sagt Hummel. Fasziniert sei er immer wieder von Menschen, die ihr Leben trotz aller Widrigkeiten und mit Hilfe des Beratungsteams meistern. "Sie nehmen nicht nur, sie geben auch", sagt er und genießt eine "sinnvolle Tätigkeit, bei der man im Alter nicht schlechter, durch Erfahrung und Wissen eher besser wird".

Dass Reinhold Hummel zudem ein Mann klarer Strukturen ist, beweist sein Engagement um die Beratungsstelle für die Zeit nach Reinhold Hummel. "2020 höre ich auf. Bis dahin sollte der Träger eine baden-württembergische Diakonie sein", wünscht er sich und arbeitet daran nach Kräften mit.