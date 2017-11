V-S/Trossingen Polizei schnappt drei Drogendealer

Auf die Verdächtigen wurden die Beamten bereits am vergangenen Donnerstag aufmerksam. Damals versuchten die Männer, sich einer Verkehrskontrolle in der Andreas-Koch-Straße in Trossingen (Kreis Tuttlingen) zu entziehen. Das Trio lieferte sich eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch die Stadt. Ein Ende fand die Flucht erst, als das Auto auf der B 523 beim Steppachkreisel verunfallte.

Bei der Kontrolle der Verdächtigen stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt und unter Drogen stand. Zudem fanden die Beamten gut 64 Gramm Kokain und mehrere hundert Euro Bargeld. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. In ihren Wohnungen entdeckte die Polizei über 430 Gramm Marihuana, etwa 66 Gramm Amphetamin und Verpackungsmaterial.

Nach Abschluss der Durchsuchung wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wurden Verfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein, wegen Drogenbesitzes und -Handels eingeleitet.