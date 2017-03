Villingen-Schwenningen Trompeter intonieren die Eurovision

Auch den 500. Geburtstag der Reformation mit Martin Luther feierte man an diesem Abend, so Pfarrer Udo Stober in seinen Ausführungen zum Leben und Wirken von Martin Luther. Bereits bei der Feier des 100. Geburstages der Reformation im Jahr 1617 gab es den Titel "Ein feste Burg..." durch einen sächsischen Kapellmeister. Nun waren es die Posaunenchöre aus dem Schwarzwald, die das schöne Kirchenlied spielten und auch Raum für die Besucher ließen, die gerne eine Strophe mitsangen. Und zum Abschluss des ersten Programmteils gab es noch ein feierliches und wohlklingendes Stück aus dem Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy, ehe modernere Rhythmen und bekannte Melodien den Altarraum der Markuskirche beherrschten.

"Do Lord" von Richard Roblee oder "Shine, Jesus, Shine" gehörten in den modernen Darbietungsblock, ebenso das elegant gespielte "Friends for Life" von Dizzy Stratford oder Billy Joels Titel "The longest Time". Aus der Feder des Zeitgenossen Traugott Fünfgeld stammten zwei weitere Melodien, die den ersten Teil des Programms gut zu ergänzen wussten und dazwischen auch Platz machten für die irische Volksweise "Möge die Straße". Auch hier waren die Sänger im Publikum aufgefordert mitzusingen. Ein großer Schlussapplaus galt allen engagierten Musikern, die zusammen mit ihrem langjährigen Leiter Philipp Eschbach ihren 40. Geburtstag in würdigem Rahmen feierten.