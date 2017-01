Villingen-Schwenningen "Trödler soll wiederbelebt werden"

VS-Schwenningen. Es sind die glanzvollen Zeiten des Wirtshauses "Zum Trödler", an die sich Sven Hoffmann noch heute gerne erinnert. Der Eigentümer des Hauses in der Mutzenbühlstraße hatte in einem Gemeinschaftsprojekt mit Manfred Aulich, dem ehemaligen Inhaber des Schwarzwald-Wirts, im Jahr 2008 den Trödler gekauft. "Ich kaufte das Haus und hatte schon im Vorfeld mit Manfred vereinbart, dass er den Trödler mietet", erzählt Hoffmann.

Etwa vier Jahre lang betrieb Aulich den "Trödler" erfolgreich, bis er die Wirtschaft aus persönlichen Gründen aufgab. Auf diese "erfolgreiche Zeit", wie sie Hoffmann beschreibt, folgten wechselhafte Jahre. Das geplante italienische Restaurant eröffnete nie, das rumänische Lokal hatte "trotz der sehr angenehmen Mieter leider nie den Durchbruch geschafft" und musste wieder schließen. In den vergangenen eineinhalb Jahren war das griechische Restaurant Thessaloniki, das früher im Vogtshaus war, in den Räumen von Sven Hoffmann. Seit 10. Januar steht der "Trödler" allerdings wieder leer.

In der Stadt war zuletzt zu hören, dass Hoffmann zukünftig keine Gastronomie mehr in seinem Haus haben möchte. Diese Gerüchte dementiert er entschlossen. "Ich würde sehr gerne wieder an einen Gastronom vermieten." Allerdings suche er nach jemandem mit dem "passenden Konzept". Und das muss nicht mal ein neues und einzigartiges sein. Vielmehr hofft der Eigentümer auf ein Revival des alten "Trödlers".