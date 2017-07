Villingen-Schwenningen Tritschler gibt Bahnhofs-Bäckerei auf

VS-Villingen. Die Bäckerei Tritschler ist als Lokalmatador auch weit über das eigene Land hinaus hoch gelobt: Als das Magazin "Der Feinschmecker" unter 800 Vorschlägen Deutschlands beste Bäcker gesucht hat, war die Villinger Bäckerei unter den besten. 20 Test-Esser probierten sich monatelang durch die Republik und befanden: Der Villinger Bäcker Tritschler gehört zu den 500 besten. "Die Bäckerei in einem ruhigen Wohngebiet besticht durch hochklassige Produkte, für die keinerlei Konservierungsstoffe verwendet werden", schwärmte der Experte im Gourmet-Magazin, und Silvia Hanßmann vom örtlichen Betrieb betonte gegenüber unserer Zeitung: "Wir machen alles selbst", weder Konservierungsstoffe und chemische Zusätze noch Industrie-Teiglinge oder Fertigmischungen kämen hier in die Tüte. Der Chef Klaus Tritschler lege Wert auf Handwerk.

Nicht umsonst also war bei Bäcker Tritschler am Bahnhof in den vergangenen Jahren 364 Tage im Jahr Schlange stehen angesagt, vor allem sonntags. Nur am ersten Weihnachtsfeiertag, da gönnte sich auch der Bäcker Tritschler am Bahnhof eine Pause.

Jetzt macht er für immer die Schotten dicht am Bahnhof. Zum 31. Juli schließt der Betrieb und macht einem Riesen der Branche Platz: Hermann Armbruster GmbH + CO. Backwaren, die mehr als 86 Back-Shops in Mittel- und Südbaden betreibt, darunter zahlreiche Bahnhofs-Bäckereien, etwa in Offenburg oder Hausach. Auch in Schwenningen ist der Bäckereibetrieb Armbruster bereits vertreten, dort betreibt er den Back-Shop im Einkaufscenter Culinara.