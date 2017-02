Villingen-Schwenningen Trio lässt es richtig krachen

Diese Showelemente und die Effekte sind es auch, die sich in den vergangenen Jahren zum Markenzeichen des Hexenballs entwickelt haben. Das Spektakel kommt so gut an, dass die Tonhalle regelmäßig an den zwei Abenden ausverkauft ist. So auch dieses Jahr. "Am 6. Januar begann traditionell der Vorverkauf, zwei Wochen später waren alle Karten weg", freut sich Kratt über den Zuspruch.

Ein Erfolg, an dem das ganze Team beteiligt ist. An die 140 Akteure sind vor und hinter den Kulissen im Einsatz, haben Pläne gezeichnet, Kulissen entworfen und zusammengezimmert. "Auf diese Mannschaft sind wir stolz", unterstreicht Falk, jeder einzelne spiele eine wichtige Rolle in dem Gefüge. Frei nach der Devise "Nach dem Ball ist vor dem Ball" trifft sich das Trio bald nach der Fasnet zur Manöverkritik und legt den Schwerpunkt für die nächste Auflage fest. Und schon legt jede einzelne Gruppe los, Ideen für den Auftritt zu finden. Spätestens nach den Sommerferien beginnen auch die Proben für die Ballettnummern der Kinder und der Erwachsenen. "Wir ziehen den Hut ab vor allen, die jedes Jahr viel Zeit in das Programm investieren", ist Feuerstein froh über das Engagement der Mitglieder. Er weiß um den Aufwand, der dahinter steckt, gehört er doch zusammen mit Kratt der Boygroup an. Falk hat den Tanzschuh an den Nagel gehängt, "es ist zu stressig, wenn alle drei Regisseure auf der Bühne stehen". So behält er im Hintergrund den Überblick.

Dass sie alle drei zusammen mit viel Spaß bei der Sache sind, ist ihnen anzusehen. "So haben wir die tolle Möglichkeit, fernab des Alltags kreativ zu sein", bringt es Feuerstein auf den Punkt. Und gemeinsam freuen sie sich auf den Moment, nach den Bällen die strahlenden Gesichter aller Mitwirkenden zu sehen.