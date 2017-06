Villingen-Schwenningen Trickserei um Gutscheine für Kunden

Pikante Randbemerkung: Die Runde im Saal vernahm, dass die Firma ihrem Azubi einen Deal vorgeschlagen habe: Wenn er 4200 Euro auf den Tisch legte, dann würde man nicht zur Polizei gehen. "Doch diese Summe hatte ich nicht." Anzeige und Kündigung waren die Konsequenz für den Angeklagten.

Gewerbsmäßig hin, Diebstahl in größerem Umfang her: "Es spricht einfach viel für Sie", waren sich Staatsanwalt und Richterin einig, die Ausführungen der Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe bestätigten sie in ihrer Gesamteinschätzung. Nicht nur das Geständnis des jungen Mannes überzeugte, sondern auch dessen weitere Lebensentwicklung: keinerlei Auffälligkeiten, abgeschlossene Lehre und fester Arbeitplatz als Einzelhandelskaufmann. Weder Schulden noch Alkohol-oder Drogenprobleme. So sprang als Strafe am Ende nur eine Geldstrafe heraus: 90 Tagessätze à 40 Euro. Ohne Wenn und Aber nahm er das Urteil an. "Ich bin froh, mein Leben in Ruhe weiter führen zu können."