Villingen-Schwenningen Treue zu Kendrion gewürdigt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Mitarbeiter für ihre 25-, 40- und 50-jährige Zugehörigkeit zu Kendrion geehrt. Die Jubilare sind an den Kendrion-Standorten in Villingen, Donaueschingen und Engelswies (Kreis Sigmaringen) in den Bereichen Passenger Car, Industrial Drive Systems und Industrial Magnetic Systems tätig. Die Mitarbeiter haben das Unternehmen durch ihr Engagement vorbildlich unterstützt und die Umwandlung von Familienbetrieben zum weltweit agierenden Konzern mitgetragen und vorangebracht, so die Firmenleitung.

Ehrungen für 25 Jahre ­Betriebszugehörigkeit erfuhren Nelli Kammel vom ­Standort Villingen, Ralf Schönherr vom Standort Donaueschingen ­sowie Susanne Biesel und ­Armin Brugger vom Standort Engelswies.

Zur 40-jährigen Treue zum Unternehmen konnte die Geschäftsführung Peter Müller, Winfried Lüttich, Uwe ­Hömseder und Rudolf Königsberger vom Standort Villingen ehren und beglückwünschen.