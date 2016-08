Villingen-Schwenningen Trepper muss man aushalten können

In Villingen werden auch Bauchmuskeln strapaziert

Trepper ist seit 13 Jahren Profi-Kabarettist und mit diversen Preisen ausgestattet, das Schimpfen und Granteln sind seine Lieblingsdisziplinen. In Villingen wurden aber auch die Bauchmuskeln strapaziert, bei aller "Schwärze" kommt der Humor in Bad Stories nicht zu kurz.

Im Innenhof lobte der besondere Gast die allgemeine Location und die gute Laune des zahlreichen Publikums, diese sei in Deutschland ja nicht unbedingt üblich.

Auszüge des Kabarett-Abends: "Vier Millionen Kinder bekommen in Deutschland, dem drittreichsten Land der Welt, nichts Warmes zu essen. Was interessiert die Deutschen wirklich? Wie geht es Sylvie van der Vaart?" Oder: "Quadrat-Assis im Fernsehen für Vollidioten (über TV-Formate wie Familien im Brennpunkt)." Und: "In diesem Land darf sich jeder Idiot fortpflanzen, wir brauchen auch diesbezüglich einen Führerschein." "Ich wette, wir alle hier erleben noch, dass es einen Bundeskanzler mit Vornamen Kevin gibt." Außerdem: "Helene Fischer ist ­Pussy Riot für Ortskrankenkassen-Mitglieder." "Ina Müller ist ganz klar die berühmteste Frau Deutschlands. Wenn man gut singen und saufen kann..." Und: "Ich rede, Du hältst die Schnauze, so läuft das hier. Wir sind doch nicht in der Waldorf-Schule (letztlich augenzwinkernd gegenüber einem zwischenrufenden Festival-Besucher)."