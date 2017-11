Villingen-Schwenningen. Trendbeoachter Mathias Haas ist zu Gast beim dritten Wirtschaftsempfang der Stadt Villingen-Schwenningen am Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. In seinem Vortrag will Haas anhand von Beispielen aufzeigen, wie Unternehmen mit Trendbeobachtung ihre Firma zukunftfit machen. Nach dem Vortrag gibt es Gelegenheit, bei Imbiss und Getränken ins Gespräch zu kommen.