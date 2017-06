Villingen-Schwenningen Trend zum Eigenheim ist nicht ausgeprägt

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Schaffe, schaffe Häusle baue?" Der Trend zum eigenen Haus ist, aus welchem Grund auch immer, im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht so ausgeprägt wie in anderen Landkreisen, aber immer noch deutlich.

45 798 Gebäude zum Wohnen

Der Anteil von Einfamilienhäusern ist in diesem Landkreis mit 56 Prozent des gesamten Gebäudebestandes nicht so hoch, wie in den Nachbarkreisen Tuttlingen (68 Prozent und Rottweil (65 Prozent). Das mag für eine eher städtisch geprägte Struktur sprechen, wenn man den Untersuchungen des Statistischen Landesamtes folgt.