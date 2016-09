Villingen-Schwenningen Traumreise führt ihn hinauf auf den Himalaya-Highway

Ich werde dieses Jahr gemeinsam mit meiner Frau und meiner Boxer-Hündin den Rothaarsteig bewandern. Schon jetzt bin ich sehr gespannt darauf.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Ich genieße die Fern- und Weitblicke. Die einmalige Naturlandschaft dort soll beeindruckend sein.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Am ehesten bin ich wohl der Bergtyp, der gerne wandert und viel offroad im Gebirge und abseits geteerter Straßen mit dem Motorrad unterwegs ist.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Ich gehe sehr gerne campen und besitze auch einen Wohnwagen, den ich leider viel zu selten nutze.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Als Selbstständiger will man natürlich immer auf dem Laufenden bleiben und keine eingehenden Informationen verpassen. Die Arbeit ist allgegenwärtig und das gefällt mir.

Ist ihr Handy abgeschaltet?

Zu erreichen bin ich auf meinem Handy immer sehr gut außer abends ab 20 Uhr – da schaltet das Handy dann von alleine in einen Ruhemodus.

Ihre Urlaubslektüre?

Die Psychologie des Gelingens von Gabriele Oettingen.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Ich wandere sehr gerne und bin viel in der Natur unterwegs. Intensiven Sport treibe ich jedoch nicht im Urlaub.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Hmmm – gar nicht so leicht zu sagen, da es viele interessante Reisen und Trips gab. Vielleicht noch einmal über Nacht zum Frühstück nach Paris und zum Abendessen wieder zu Hause zu sein.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Mit dem Motorrad den Himalaya-Highway auf durchschnittlich 3500 Meter Meereshöhe zu befahren.

Wann wollen Sie starten?

Wenn die Zeit reif dafür ist.

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Ich glaube, letztes Wochenende. Ich mag meine Heimat den Schwarzwald und mein Zuhause in Villingen sehr und genieße jede freie Minute hier. Das ist wie Urlaub.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Schwarzwald-Baar-Kreis, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Spontan sage ich das Restaurant Rindenmühle in Villingen. Das wohl beste Restaurant mit einer unglaublichen kulinarischen Vielfalt in Villingen-Schwenningen.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Weder noch. Zur Abkühlung darf es bei mir auch gerne mal ein leckeres Eis sein.

Ihre Lieblingseissorte?

Joghurteis.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Wenn es so unglaublich schwül-warm ist. Ich halte mich natürlich gerne im Freien auf. Am wohlsten fühle ich mich bei etwa 25 Grad.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Am liebsten Esse ich im Sommer knackfrische Sommersalate mit einer Käseplatte.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Ich bin leidenschaftlicher Rotwein-Trinker. Egal zu welcher Jahreszeit. Ich finde, das passt immer sehr gut.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Es kommt ganz auf den Anlass an. Ich finde Kleiderordnung jedoch ein sehr wichtiges Thema.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Ich plane ein größeres Buchprojekt, welches noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Man darf sich überraschen lassen.

Michael Hoyer, 49, der in Pfaffenweiler wohnt, ist Medieninformatiker, Professor an der Fakultät für Digitale Medien der Hochschule Furtwangen, Trainer, Moderator und Festival-Macher. Er organisiert unter anderem die Eventreihe story VS, das Internationale Medienfestival, die Jugendkunstbiennale und Medienreportagen. Hoyer ist Kommunikationsexperte, Medienprofi, Geschichtenerzähler und Unternehmer.