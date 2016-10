Villingen-Schwenningen Traumreise Berufswelt

Die "Traumreise Berufswelt" bietet Schülern aus sechsten und siebten Klassen aller Schularten die Möglichkeit, berufliche Einblicke zu erhalten, indem an vier Tagen Betriebe aus unterschiedlichen Branchen besucht werden. Am Montag, 31. Oktober, und von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. November führt die Reise ins Handwerk, in die Industrie, die Gastronomie, den Pflegebereich und die Welt der Banken.

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und das Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis organisieren dieses Angebot an insgesamt vier Standorten in der Region. Ganz bewusst bieten die Organisatoren, Simone Schmidt von der IHK und Andreas Meßmer vom Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis, dieses Projekt für relativ junge Schüler an. "Für diesen Rundblick in verschiedene Branchen haben Kinder in den Klassenstufen sechs und sieben genau das richtige Alter", meint Andreas Meßmer. Simone Mader ergänzt: "Die Schüler werden überrascht sein, welch tolle Ausbildungsberufe die Betriebe anbieten". Ein Eigenbeitrag wird bei der Anmeldung fällig, denn die Kinder werden mit Frühstück und Mittagssnack gut versorgt, außerdem ist eine pädagogische Betreuung während der gesamten Projektlaufzeit gewährleistet. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, geht es an einem Tag in den Hochseilgarten Triberg. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es über das Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis, Telefon: 07721/91 37 8 00, A.Messmer@Lrasbk.de oder die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon: 07721/92 20 4, Simone.Mader@vs.ihk.de